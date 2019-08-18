Самара, 18 августа, 2019, 15:18 — ИА Регнум. Мазутное озеро загорелось в Кировском районе Самары. Об этом 18 августа сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Wisconsin Department of Natural Resources Дым пожара

По данным ведомства, информация о возгорании озера с промышленными отходами нефтепродуктов, находящееся неподалёку от садового товарищества «Авиатор», поступила в 13:28 (12:28 мск). Площадь возгорания к моменту прибытия пожарных составила 400 кв. метров.

Для тушения пожара были привлечены 24 человека личного состава и шесть единиц техники. Пострадавших при пожаре нет. Угроза распространения огня на населённые пункты либо близлежащие строения отсутствует.

Уточняется, что полигон промышленных отходов, на территории которого расположено мазутное озеро, был закрыт в 2013 году. При этом на полигоне отсутствует заграждение, рекультивация отходов не производится.

Ранее ИА REGNUM сообщало об установлении причины разлива нефтепродуктов в реке Сейма в Югре. Слив отработанного машинного масла был сделан из автоцистерны. Владелец автоцистерны устанавливается.