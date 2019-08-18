Мюнхен, Германия, 18 августа, 2019, 15:18 — ИА Регнум. Бразильский полузащитник футбольного клуба «Барселона» Филиппе Коутиньо прибыл в Мюнхен, сообщает 18 августа в своем Twitter журналист Марк Бехренбек.

Granada Филиппе Коутиньо

https://twitter.com/Sky_Marc/status/1163008412617195520

27-летний футболист должен пройти в Мюнхене медицинский осмотр, после чего будет подписано соглашение о его аренде на один сезон с правом выкупа по окончании этого срока.

Также сообщается, что за аренду игрока «Бавария» заплатит каталонскому клубу 20 млн евро, а за вероятный выкуп футболиста мюнхенскому клубу придется раскошелиться ещё на 120 млн евро.

Отметим, Филиппе Коутиньо перешел в «Барселону» из «Лвиерпуля» зимой 2018 года. За это время он сыграл в составе клуба 76 матчей, в которых отметился 21 голом и 11 результативными передачами. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.