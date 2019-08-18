Неаполь, Италия, 18 августа, 2019, 14:40 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Наполи» серьёзно настроился на приобретение у миланского «Интера» его аргентинского форварда Мауро Икарди до окончания летнего трансферного периода, сообщает 18 августа La Gazzetta dello Sport.

Deviantart.com Мауро Икарди

По данным источника, неаполитанская команда готова предложить «Интеру» за 26-летнего футболиста 65 млн евро и своего польского нападающего Аркадиуша Милика.

При этом сам футболист считает для себя наиболее приоритетным для себя переход в туринский клуб «Ювентус».

Отметим, в минувшем сезоне Мауро Икарди провел за «Наполи» 37 матчей и отметился в них 17 мячами и 5 голевыми передачами.