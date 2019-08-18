Цхинвал, 18 августа, 2019, 14:26 — ИА Регнум. Движение по Транскавказской автомагистрали возобновлено 18 августа с 12:30, сообщает агентство «Рес».

Александр Божков Транскавказская автомагистраль

Как сообщало ИА REGNUM, дорогу на участке поселок Бурон — Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях закрыли 17 августа в 18:30 в связи со сходом селевой массы между поселком Бурон и селом Нар. На магистрали к тому времени собралось несколько десятков машин.

Транскавказская автомагистраль — единственная дорога, которая соединяет Южную Осетию с Россией.