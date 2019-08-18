Киев, 18 августа, 2019, 14:24 — ИА Регнум. Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба считает, что его страна фактически потеряла признаки государства. Такое мнение он выразил в своей статье для издания «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

В своей статье Кулеба делится своим беспокойством относительно будущего Украины. За последние почти 30 лет независимости Украина, по его словам, постоянно «экспериментировала над собой» в поисках оптимальной модели управления. При этом новые власти всякий раз пытались стереть прошлое, обвиняя во всем предшественников.

Он констатирует, что за эти годы Украиной управляли сперва коммунисты, затем криминал, потом бизнесмены, а теперь к власти пришли представителя «креативной индустрии».

«Кажется, при власти не побывали только интеллигенты, военные и земледельцы», — отмечает Кулеба.

За эти годы не произошло никакого экономического чуда, а бюрократический аппарат почти развален. Фактически речь идёт о том, что Украина теряет признаки государства.

«Мы теряем главные признаки любого государства — население и территорию», — пишет он.

Кулеба сетует, что «авторитарная и агрессивная Россия» опережает Украину на 40 позиций в рейтинге Doing Business и занимает 31-е место.