Лондон, 18 августа, 2019, 13:50 — ИА Регнум. Датский хавбек лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм» Кристиан Эриксен отказался от очередного предложения своей команды о продлении сотрудничества, сообщает 18 августа The Mirror.

Водник Эриксен на Евро-2012 на матче Дания-Португалия

По данным издания, руководство лондонской команды предложило 27-летнему футболисту двойную недельную зарплату, которая должна была составить 200 тысяч фунтов в неделю, однако игрок отказался подписывать контракт.

Отметим, текущий контракт клуба с футболистом рассчитан до лета 2020 года и в будущем году игрок может покинуть «Тоттенхэм» в качестве свободного агента. При этом в лондонском клубе все ещё надеются убедить его остаться в команде.

Напомним, главным претендентом на Кристиана Эриксена считается мадридский клуб «Реал», также им интересуется туринский «Ювентус». Сам футболист склоняется к переходу в мадридскую команду.