Тбилиси, 18 августа, 2019, 13:42 — ИА Регнум. Лидер оппозиционной грузинской партии «Единая Грузия — демократическое движение», бывший спикер парламента страны Нино Бурджанадзе назвала ошибкой выход Тбилиси из СНГ. Об этом она рассказала РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Нино Бурджанадзе

«Грузия своим решением допустила ошибку, так как ее нахождение в содружестве не ущемляло ее суверенитет», — сказал Бурджанадзе.

По ее словам, данное решение Тбилиси было лишь политическим шагом, который показал, что «вот, мы вышли из сферы, где Россия является доминантом». Никакой пользы от выхода Грузии из СНГ я не вижу, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, Содружество Независимых Государств (СНГ) было создано в декабре 1991 года. СНГ объединяет: Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Молдавию, Россию, Таджикистан, Узбекистан и Украину. С августа 2005 года Туркмения вышла из действительных членов СНГ и получил статус ассоциированного члена-наблюдателя. С декабря 1993 по 18 августа 2009 года в состав СНГ входила Грузия.

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