Великий Новгород, 18 августа, 2019, 13:45 — ИА Регнум. В Великом Новгороде объявлен аукцион на строительство Софийской набережной реки Волхов. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, документация размещена на портале государственных закупок.

Правительство Новгородской области «ВКонтакте»: vk.com/novreg Проект обустройства Софийской набережной в Великом Новгороде. Территория у театра драмы им. Ф.М.Достоевского

Речь идёт об участке набережной от моста Александра Невского до гостиницы «Интурист». Стоимость работ оценивается почти в 615,8 млн рублей. Финансирование работ предусмотрено из бюджетов всех уровней — федерального, областного и муниципального.

Правительство Новгородской области «ВКонтакте»: vk.com/novreg Проект обустройства Софийской набережной в Великом Новгороде

На этом участке набережной располагаются корпуса бывшего пивоваренного завода «Богемия», находящиеся в аварийном состоянии, а также здание Новгородского академического театра драмы имени Ф.М.Достоевского.

Правительство Новгородской области «ВКонтакте»: vk.com/novreg Проект обустройства Софийской набережной в Великом Новгороде. Территория у бывших корпусов пивоваренного завода «Богемия»

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин в соцсетях сообщил, что это «важный шаг к преображению Великого Новгорода».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году обустройство этой территории было начато со сквера Водников — это парковая зона Софийской набережной близ улицы Великой.

Правительство Новгородской области «ВКонтакте»: vk.com/novreg Проект обустройства Софийской набережной в Великом Новгороде. Территория у сквера Водников

Напомним, благоустройства набережных в Великом Новгороде жители города ждут уже больше десяти лет. Ещё при прежнем руководстве региона во главе с экс-губернатором Сергеем Митиным были разработаны дизайн-проекты обустройства этой территории, но до начала работ дело так и не дошло, при этом только на проектирование было потрачено более 41,7 млн рублей (в 2013 году госконтракт на проектирование набережной выиграло ОАО «Институт Новгородгражданпроект»).

Правительство Новгородской области «ВКонтакте»: vk.com/novreg Проект обустройства Софийской набережной в Великом Новгороде. Территория у театра драмы им. Ф.М.Достоевского

Нынешний дизайн-проект благоустройства разработан новгородской дизайн-студией под руководством ООО «КБ Стрелка», на проектно-сметную документацию регион получил безвозмездную субсидию в сумме 37 млн рублей от фонда Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).