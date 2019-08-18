Аукцион на строительство Софийской набережной объявлен в Великом Новгороде
Великий Новгород, 18 августа, 2019, 13:45 — ИА Регнум. В Великом Новгороде объявлен аукцион на строительство Софийской набережной реки Волхов. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, документация размещена на портале государственных закупок.
Речь идёт об участке набережной от моста Александра Невского до гостиницы «Интурист». Стоимость работ оценивается почти в 615,8 млн рублей. Финансирование работ предусмотрено из бюджетов всех уровней — федерального, областного и муниципального.
На этом участке набережной располагаются корпуса бывшего пивоваренного завода «Богемия», находящиеся в аварийном состоянии, а также здание Новгородского академического театра драмы имени Ф.М.Достоевского.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин в соцсетях сообщил, что это «важный шаг к преображению Великого Новгорода».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году обустройство этой территории было начато со сквера Водников — это парковая зона Софийской набережной близ улицы Великой.
Напомним, благоустройства набережных в Великом Новгороде жители города ждут уже больше десяти лет. Ещё при прежнем руководстве региона во главе с экс-губернатором Сергеем Митиным были разработаны дизайн-проекты обустройства этой территории, но до начала работ дело так и не дошло, при этом только на проектирование было потрачено более 41,7 млн рублей (в 2013 году госконтракт на проектирование набережной выиграло ОАО «Институт Новгородгражданпроект»).
Нынешний дизайн-проект благоустройства разработан новгородской дизайн-студией под руководством ООО «КБ Стрелка», на проектно-сметную документацию регион получил безвозмездную субсидию в сумме 37 млн рублей от фонда Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).