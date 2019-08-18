Саратов, 18 августа, 2019, 13:25 — ИА Регнум. Сегодня, 18 августа, совершен первый тестовый рейс из московского аэропорта «Внуково» в новый аэропорт Саратова «Гагарин», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

alex smith Аэропорт Гагарин

Тестовый рейс на самолете Boeing 737−800 выполнила российская авиакомпания «Победа». На борту воздушного судна находились спикер Государственной думы Вячеслав Володин, глава Росавиации Александр Нерадько, а также представители инвестора и реализации проекта строительства аэропорта.

Планируется, что аэропорт откроется во вторник, 20 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа Росавиация выдала аэропорту «Гагарин» сертификат авиационной безопасности. Данный документ, выданный управлением транспортной безопасности Росавиации, подтверждает соответствие мер авиационной безопасности в новом аэропорту Саратова требованиям федеральных авиационных правил.

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