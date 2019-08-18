Мале, 18 августа, 2019, 11:54 — ИА Регнум. Известная актриса Кристина Асмус поделилась с поклонниками бедами, обрушившимися на нее во время отпуска на Мальдивах, об этом 18 августа она рассказала на своей странице в Instagram.

Instagram.com/asmuskristina Кристина Асмум

«Впервые капитально сгорела, очень сильно порезалась о коралл, заболела, поправилась на 5 кг — короче, отпуск удался». Кристина Асмус

Поклонники Асмус принялись разглядывать фотографии своего кумира в поисках лишних 5 кг, однако им так и не удалось их обнаружить. Тем, кому это удалось сделать, заключили, что причиной тому стало отсутствие супруга актрисы Гарика Харламова на отпуске.