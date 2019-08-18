Уфа, 18 августа, 2019, 11:26 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ростов» нанес разгромное поражение команде «Уфа» в матче 6-го тура молодежного первенства России по футболу.

Сергей Луппов. Футболисты. 1950 г

Игра состоялась на поле уфимского стадиона «Нефтяник» и закончилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Счет в матче открыл полузащитник хозяев Константин Ковальчук на 11-й минуте. Однако на этом футбольная удача отвернулась от «Уфы» и во втором тайме забивали только игроки «Ростова».

Голами в составе победителей отметились: хавбеки Владислав Морозов (48-я минута) и Константин Байдак (56-я), а также белорусский полузащитник «Ростова» Владимир Медведь (80-я) и грузинский Гоча Гогричиани (85-я).

Отметим, по итогам встречи «Ростов» с 9 очками занимает девятую строчку турнирной таблицы молодежного первенства России по футболу. «Уфа» имеет в активе 1 очко и находится на последнем, шестнадцатом месте.