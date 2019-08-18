Санкт-Петербург, 18 августа, 2019, 11:24 — ИА Регнум. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов внесет в Законодательное собрание города законопроект о включении территории парка Малиновка в Красногвардейском районе в реестр зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП).

Gov.spb.ru Александр Беглов сажает клён в парке Малиновка

Об этом Беглов сообщил во время встречи с жителями района, где расположен парк. По словам Беглова, соответствующий законопроект будет внесен в Заксобрание уже в понедельник, 19 августа.

Побывав в Малиновке 17 августа, врио губернатора принял участие в акции по благоустройству парка, поручил установить в парке скамейки и выпустить в парковый пруд рыб.

Местные жители выступают против застройки парка Малиновка с 2011 года, когда крупный участок этой зеленой зоны площадью 2,1 га был выделен под строительство храмового комплекса РПЦ. Позже договор аренды на участок под храм был расторгнут и отозвано разрешение на строительство, однако большинством голосов в Законодательном собрании поправки о внесении всей территории парка в перечень ЗНОП были отклонены.

Жители района неоднократно проводили массовые митинги и пикеты, собрали более 30 тысяч подписей в защиту парка, боролись в судах. В то же время в конце 2018 года спикер петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров заявил, что, несмотря на протесты граждан, «храм безусловно будет построен».

И вот теперь, в разговоре с защитниками парка, Александр Беглов сообщил, что уже пообщался со священником Петром Мухиным, главой религиозной общины, намеревавшейся строить храм в Малиновке, и договорился о подборе для строительства храма другого участка, который устроит всех жителей района.

Также напомним, что Смольный согласовал митинг в защиту парка Малиновка на 21 августа, на 18:00 мск, с числом участников в 700 человек.