Вашингтон, 18 августа, 2019, 11:10 — ИА Регнум. Житель штата Южная Каролина в США выжил после попадания в него молнии. Об этом 18 августа сообщает телеканал WSOC.

(сс) FelixMittermeier Молния

Об инциденте стало известно после просмотра записи уличной камеры наблюдения, установленной на одном из зданий. На видео можно наблюдать мужчину с зонтом, рядом с которым ударила молния, почти сбив его с ног.

После удара молнии герой видео поднял выпавший у него от испуга из рук зонт и продолжил идти дальше.

Позднее мужчина сообщил журналистам, что абсолютно не пострадал отделавшись лёгким испугом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти погибших от удара молнии на пляже в кубинской провинции Маябек.