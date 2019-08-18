Российские военные раздали жителям Алеппо около трех тонн продовольствия
Москва, 18 августа, 2019, 10:45 — ИА Регнум. Российские военные предоставили жителям сирийской провинции Алеппо порядка трех тонн продовольственной помощи, об этом 18 августа сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон Юрий Кулик во время пресс-конференции.
Помощь была предоставлена жителям района Ханану-Шаркей, расположенного на востоке Алеппо. Продовольственные пакеты содержат такие продукты как рис, муха, сахар, чай, мясные консервы.
Напомним, гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года, когда акции протеста переросли в военное сопротивление правительству. В конфликт сразу же вмешались террористические группировки, сломить сопротивление которых удалось лишь благодаря помощи со стороны ВКС России и военных Ирана. Тем не менее, конфликт по-прежнему не исчерпан.