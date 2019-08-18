Дюссельдорф, Германия, 18 августа, 2019, 10:46 — ИА Регнум. Бывший канадский защитник рижского хоккейного клуба КХЛ «Динамо» Марк Дзанетти перешел в состав немецкой команды «Дюссельдорф», сообщает 18 августа пресс-служба немецкой команды.

Марк Дзанетти

Также сообщается, что сторонами заключен контракт сроком на один сезон.

Отметим, в минувшем сезоне Марк Дзанетти играл в составе рижского «Динамо» и в 36 матчах регулярного чемпионата КХЛ отметился 4 голевыми передачами.

Напомним, ранее игрок уже выступал в составе «Дюссельдорфа» с 2012 по 2014 год и в 94 матчах в этот период смог набрать 38 (10 шайб + 28 результативных передач) очков.