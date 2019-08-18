Москва, 18 августа, 2019, 10:18 — ИА Регнум. Российская Федерация по-прежнему готова к диалогу по контролю над вооружениями и не будет отвечать симметрично, пока в Европе и Азии не появятся ракеты, которые нарушают теперь уже не действующий Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом сегодня, 18 августа, заявил министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24».

Mil.ru Сергей Шойгу

Шойгу подчеркнул, что Россия оставляет двери для переговоров по контролю над вооружениями открытыми. Более того, несмотря на то, что ДРСМД больше нет, Россия не будет создавать и размещать ракеты средней и меньшей дальности ни в Европе, ни в Азии, но до тех пор, пока там не появятся такие ракеты вероятного противника.

«Если вы хотите договариваться, то надо договариваться. Если такого желания нет, то на каком-то этапе надо перестать лукавить и сказать, что мы больше ни о чем договариваться не хотим, мы будем ставить их в Азии, в других регионах», — сказал Шойгу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США несколько лет шли к тому, чтобы разорвать ДРСМД. Вашингтон постоянно обвинял Москву в нарушении этого договора, в то время как сам же его и нарушал.

Со 2 августа этого договор официально не действует.

При этом представители США утверждают, что не собираются пока ставить ракеты средней и меньшей дальности в Европе, а поставят их на первой цепи островов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Имеются в виду малые острова, которые расположены на линии от южной оконечности Японии, далее мимо Тайваня, до Филиппин и вплоть до Вьетнама. С помощью этих ракет США надеются сдерживать Китай.