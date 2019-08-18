Владивосток, 18 августа, 2019, 10:06 — ИА Регнум. Из-за последствий тайфуна «Кроса» власти Приморского края эвакуировали порядка 70 человек, об этом 18 августа сообщается в сводке администрации региона.

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«Тайфун «Кроса» уходит из Приморья, в крае устраняют последствия дождей, люди в наиболее подтопленных районах находятся в пунктах временного размещения», — говорится в сводке» , — отмечают чиновники.

В результате действий стихии больше всего пострадал Октябрьский район. Спасатели вынуждены были эвакуировать людей, часть из которых переехала к родственниками, а 63 человека были размещены в специализированных учреждениях.