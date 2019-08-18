Одесса, Украина, 18 августа, 2019, 09:54 — ИА Регнум. На Украине правоохранительные органы задержали владельца одесского отеля «Токио Стар», в котором в результате пожара погибли девять человек.

Keith Allison Задержание

Напомним, что отель «Токио Стар» в Одессе сгорел накануне, 17 августа. Пламя охватило около тысячи квадратных метров.

В результате пожара погибли девять человек, ещё 10 пострадали. Среди пострадавших граждане Литвы и граждане Сьерра-Леоне. По предварительным данным, очагом возгорания могла стать электрощитовая.

Стоит отметить, что в украинской государственной службе по чрезвычайным ситуациям планировали в июле 2019 года провести проверку пожарной безопасности в отеле, но из-за смены формы собственности представителя госслужбы не допустили на объект.

По факту пожара было возбуждено уголовное дело. Следователи главного управления Национальной полиции в Одесской области задержали фактического владельца отеля Вадима Черного.