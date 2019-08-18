Сочи, Краснодарский край, 18 августа, 2019, 09:47 — ИА Регнум. После залповых ливней в Сочи в четырех реках вода поднялась до опасного уровня, об этом 18 августа сообщается в региональном МЧС.

DmitryVorona Река Западный Дагомыс. Сочи

Вода поднялась в реках Западный Дагомыс, Херота, Псоу, Хоста, однако сотрудники аварийных служб отмечают, что реки из берегов не выходили, следовательно подтопленных домовладений не зафиксировано.

Экстренные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности, обстановка в регионе тщательно анализируется.

Напомним, с 16 по 19 августа в Сочи объявлено штормовое предупреждение, эксперты опасаются возникновения смерчей, из наиболее опасных мест эвакуированы все отдыхающие.