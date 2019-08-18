Манчестер, Великобритания, 18 августа, 2019, 09:38 — ИА Регнум. Защитник футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Александр Зинченко прервал свою победную серию в английской Премьер-лиге (АПЛ) после ничьей для его клуба игры с лондонской командой «Тоттенхэм» в матче 2-го тура АПЛ.

@cfcunofficial (Chelsea Debs) London Александр Зинченко

До этого момента клуб «МС» выиграл все 23 матча с участием 22-летнего украинского футболиста. При этом игрок продолжил другую, беспроигрышную серию «МС» со своим участием из 24 игр подряд.

Отметим, в минувшем сезоне Александр Зинченко сыграл за «МС» в 29 матчах и отметился в них 1 голом и 5 результативными пасами.

Напомним, ранее, 17 августа, клуб «МС» сыграл вничью с командой «Тоттенхэм» (2:2) в домашнем матче 2-го тура АПЛ. Зинченко вышел на поле в стартовом составе, однако нес мог отличиться никакими результативными действиями.