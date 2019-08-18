Оттава, 18 августа, 2019, 09:24 — ИА Регнум. Мэр канадской столицы, города Оттава Джим Уотсон признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации, об этом 18 августа сообщает издание Ottawa Citizen.

Mike Gifford Джим Уотсон

«Я — гей. Чтобы озвучить эти слова мне потребовалось почти 40 лет, но лучше поздно, чем никогда» , — приводит издание слова градоначальника.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поспешил поддержать коллегу, опубликовав сообщение в социальной сети Twitter.

«Смелые слова, я убежден, что они вдохновят жителей Оттавы и всех канадцев не стесняться быть такими, какие они есть» Джастин Трюдо

Напомним, гомосексуалисты в Канаде пользуются рядом прав, недоступных во многих странах мира. В частности однополые браки здесь разрешены с 2005 года, как отмечают социологи, население страны поддерживает подобные нововведения.