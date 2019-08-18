Луганск, 18 августа, 2019, 09:23 — ИА Регнум. Режим перемирия был нарушен украинскими боевиками один раз за прошедшие сутки. Об этом 18 августа сообщила пресс-служба представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

За сутки с 17 на 18 августа был зафиксирован один обстрел территории ЛНР со стороны украинских войск.

Огонь вёлся из вооружения БМП в направлении населенного пункта Нижнее Лозовое со стороны населённого пункта Луганского, находящегося под контролем украинских карателей.

О пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух нарушениях режима перемирия со стороны Украины. Жертв и пострадавших в результате обстрелов нет.