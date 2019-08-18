Анахайм, США, 18 августа, 2019, 09:23 — ИА Регнум. Американский боец смешанного стиля Стипе Миочич победил своего соотечественника Даниэля Кормье в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе. Поединок проходил в рамках турнира UFC241 в Анахайме.

Arturo Pardavila III Стипе Миочич

Уже с первого раунда в поединке предпочтительнее выглядел Кормье, который даже смог в ходе него взять своего соперника на плечи и, продержав около 10 секунд, уронить на пол.

Однако, несмотря на то, что инициативой в бою владел Кормье, Миочич смог провести в четвёртом раунде удачную серию ударов, чем отправил своего оппонента в нокаут и снова стал обладателем чемпионского пояса UFC в тяжелом весе.

Отметим, это 19-я победа в активе 36-летнего Стипе Миочича при трех поражениях. Для 40-летнего Кормье это поражение стало вторым в профессиональной карьере при 40 победах.