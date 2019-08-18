Анахайм, США, 18 августа, 2019, 08:46 — ИА Регнум. Нигерийский боец смешанного стиля (ММА) Содик Юсуфф победил мексиканца Габриэля Бенитеса в бою, проходившем в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 241 в Анахайме.

Twitter.com/super_sodiq Содик Юсуфф

В ходе первого раунда Юсуфф побывал в нокдауне, однако смог после этого продолжить бой и на последней минуте достал соперника в ответной серии ударов правым боковым, после чего Бенитес упал, и нигериец провел его добивание.

Отметим, это третья победа Содика Юсуффа на турнирах UFC.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее бразилец Пауло Костапобедил единогласным решением судей американца Йоэля Ромеро на турнире UFC241.