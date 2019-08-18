Милан, Италия, 18 августа, 2019, 08:27 — ИА Регнум. Чилийский форвард футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес согласовал условия личного контракта с миланской командой «Интер», 18 августа утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

DSanchez17 Алексис Санчес

По данным источника, 30-летнему футболисту пришлось пойти на существенное снижение зарплаты ради того, чтобы сделка между клубами могла быть проведена и в ближайшее время его агент Фернандо Феличевич собирается вылететь в Манчестер, где проведет соответствующие переговоры.

Также отмечается, что в случае если клубы договорятся, игрок будет арендован «Интером» на один сезон с правом выкупа по окончании этого срока.

Кроме этого, предполагается, что, согласно условиям соглашения, после определенного количества матчей, проведенных за «Интер», выкуп Санчеса может стать для миланского клуба обязательным.

Отметим, Алексис Санчес перешел в «МЮ» из лондонского «Арсенала» зимой 2018 года. В минувшем сезоне сыграл за клуб в 45 матчах, в которых отметился 5 голами и 9 результативными передачами.