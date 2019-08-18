Киев, 18 августа, 2019, 07:58 — ИА Регнум. Бывший президент Украины Петр Порошенко уверен, что точно знает, чего именно боится Российская Федерация. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко в АТО

По мнению Порошенко, Россия больше всего боится «единства и решительности» Украины.

Также экс-президент уверен, что в Москве очень сильно опасаются сближения Украины с Европейским союзом и военным блоком НАТО.

«Полная интеграция Украины в европейскую и евроатлантическую системы — крупнейшая угроза для агрессии РФ», — пишет бывший президент Украины.

Напомним, что после поражения на выборах президента над самим Порошенко нависла угроза посадки в тюрьму. Против него на Украине возбуждены 11 уголовных дел. Они касаются возможной легализации доходов, полученных преступным путем, и вмешательства в работу судей.

До того, как новому президенту Владимиру Зеленскому удастся сменить наконец генерального прокурора, этим делам не дают особого хода, и Порошенко числится там как свидетель, но уже в сентябре все может измениться.