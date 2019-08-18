Милан, Италия, 18 августа, 2019, 07:53 — ИА Регнум. Бывший нападающий лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм» испанец Фернандо Льоренте попал в сферу интересов миланской команды «Интер», сообщает 18 августа Sky Sport Italia.

Tatono Фернандо Льоренте

По данным источника, руководство миланского клуба стало проявлять интерес к 34-летнему футболисту после того, как боснийский форвард «Ромы» Эдин Джеко продлил контракт со своим клубом.

Также отмечается, что главный тренер «Интера» Антонио Конте хорошо знаком с Льоренте по временам работы в «Ювентусе».

Кроме этого, футболистом интересуются такие клубы как «Милан», «Манчестер Юнайтед», «Лацио» и «Фиорентина».

Отметим, за время своей игровой карьеры Фернандо Льоренте выступал в составе клубов «Баскония», «Бильбао Атлетик», «Севилья», «Суонси Сити», «Тоттенхэм», «Ювентус». За свою карьер принял участие в 614 матчах, в которых забил 196 мячей.