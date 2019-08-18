Киев, 18 августа, 2019, 06:47 — ИА Регнум. О том, чего боится Россия, рассказал 17 августа своим подписчикам в сети Facebook экс-президент Украины Петр Порошенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

По мнению бывшего главы украинского государства, Россию терзают два страха: это единство и решимость Украины.

«Ничто так не пугает Россию, как наши единство и решимость! — заявил Порошенко. — Полная интеграция Украины в европейскую и евроатлантическую системы — наибольшая угроза для агрессии РФ».

Напомним, ранее, 11 августа, германский политолог Александр Рар объяснил, по какой причине ни ранее ни в ближайшем будущем вступление Украины в ЕС и НАТО невозможно.

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Среди причин, которыми он обосновывает свой тезис, политолог выделяет «нереформированное состояние» Украины, при котором она не будет желанным партнером Запада. Еще более значимым является тот факт, что вовлечение Украины в орбиту западных организаций неизбежно повлечет за собой серьезный конфликт с Россией, к которому на западе совершенно не готовы. Кроме того, Европейский союз не собирается расширяться на восток, поскольку страны бывшего Варшавского договора и так приносят ЕС достаточно проблем.