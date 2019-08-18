Манчестер, США, 18 августа, 2019, 04:31 — ИА Регнум. Обратившись с насмешками в адрес группы протестующих на митинге в штате Нью-Гемпшир президент США Дональд Трамп случайно оскорбил своего сторонника, однако мужчина не обиделся на президента, сообщает 17 августа телеканал Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Сообщается, что группа демонстрантов, прибывшая на митинг сторонников Трампа в Манчестере, развернула плакаты против Трампа. Протестующие выступали против контроля Израиля над Западным берегом, в их руках были плакаты «Евреи против оккупации» и «Трамп плох для евреев».

Обращаясь к группе протестующих, президент США по ошибке высмеял стоявшего рядом человека, не имеющего к ним никакого отношения.

«У этого парня серьезная проблема с весом, — заявил Трамп. — Иди домой, начни тренироваться».

Между тем на футболке объекта насмешек красовалась надпись «Трамп-2020».

Протестную группу вывела с митинга полиция.

Позже президент Трамп обратился к мужчине и поблагодарил его за поддержку. В свою очередь сторонник заявил СМИ о том, что не обижается на президента: «Я люблю парня! Он — лучшее, что когда-либо случалось с этой страной».