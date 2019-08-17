Москва, 17 августа, 2019, 23:26 — ИА Регнум. Группа российских учёных доказала возможность использования малоизученных координационных полимеров для создания долговечных аккумуляторов с необычайно высокой скоростью зарядки. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба Сколковского института науки и технологий (Сколтех).

miksoladi Сколково

Под руководством профессора Павла Трошина учёные из Сколтеха, Института проблем химической физики РАН, при участии коллег из Университета Кельна и Уральского Федерального Университета исследовали координационные полимеры, получаемые из ароматических аминов и солей переходных металлов, таких как никель или медь.

Используемые сейчас литий-ионные аккумуляторы требуют минимум час на свою зарядку, а при увеличении скорости заряда резко падает емкость батареи. Использование в аккумуляторе линейных полимеров никеля и меди на основе тетрааминобензола позволило учёным заряжать аккумулятор менее чем за минуту. При этом батарея обладает очень высокой стабильностью. После 20 тысяч циклов зарядки-разрядки, она сохраняет 79% своей емкости. Модификация молекулы полимера позволяет настраивать батарею под нужные характеристики. Работа российских учёных открыла путь дальнейшим исследованиям в этой области.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что компания Samsung к концу 2021 года может выпустить на рынок смартфон с графеновым аккумулятором, который будет заряжаться за полчаса.