Посёлок городского типа Ракитное, Белгородская область, 17 августа, 2019, 22:54 — ИА Регнум. Делегация из Южной Осетии посетила Ракитянский район Белгородской области. Основной целью визита было знакомство с реализацией проекта «Управление здоровьем», сообщает 17 августа югоосетинское ИА «Рес».

Цитата из х/ф «Сельский врач». Реж. Сергей Герасимов. 1951. СССР Врачи

Проект действует с 2018 года и призван изменить существующую в области систему здравоохранения, усилить профилактику и модернизировать работу медучреждений на первичном уровне. В Белгородской области в рамках проекта появились центры управления здоровьем, офисы семейного врача и социальные институты «Школы здоровья».

Делегацию медиков Южной Осетии возглавил министр здравоохранения и социального развития республики Георгий Тотчиев. Гости посетили Вышнепенский и Бобравский офисы семейного врача и поликлинику Ракитянской ЦРБ. Георгий Тотчиев отметил, что в Южной Осетии воспользуются разработками российских коллег в области здравоохранения.