Москва, 17 августа, 2019, 23:08 — ИА Регнум. В парке «Зарядье» подвели итоги конкурса городской фотографии «Планета Москва». Об этом 17 августа сообщает пресс-служба столичной мэрии.

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По словам руководителя департамента градостроительной политики Сергея Левкина, в адрес организаторов конкурса было направлено 3579 работ от 538 фотографов. Победителей определяли по пяти номинациям: «Строители в лицах. Ветераны-строители», «Москва и москвичи. Комфортный город», «Городской пейзаж», «Архитектура Москвы. Связь времен» и «Динамика мегаполиса».

Жюри конкурса отметило памятными призами и дипломами 33 фотографа. Лучшие работы вошли в выставочную экспозицию, расположенную в малом амфитеатре парка «Зарядье» и на Китайгородской стене, которая продлится до 1 сентября. Затем выставка будет перемещена в «Дом на Брестской» и в здание мэрии Москвы на Тверской улице.

«Выставочное пространство состоит более чем из 100 фотографий финалистов творческого соревнования. Оно дополнено арт-объектами, выполненными в лучших традициях конструктивизма, и инсталляциями», — подчеркнул заместитель руководителя департамента градостроительной политики Сергей Дегтярев.

Напомним, ежегодный конкурс городской фотографии «Планета Москва» проходит в столице в седьмой раз при поддержке департамента градостроительной политики. Главной целью, которую ставят перед собой организаторы, является привлечение внимания к градостроительной деятельности, к уникальному городскому историко-культурному наследию и формированию нового взгляда на комфортность городской среды.