Москва, 17 августа, 2019, 23:14 — ИА Регнум. Состоявшийся 17 августа на проспекте Сахарова в Москве митинг КПРФ «За честные и чистые выборы» отметился малочисленностью и амбициозными заявлениями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Согласованный митинг КПРФ на проспекте Сахарова

Мероприятие собрало в десятки раз меньше людей, чем предыдущая акция протеста, организованная несистемной оппозицией. По разным подсчётам, на митинг крупнейшей оппозиционной партии страны в разгар предвыборной кампании пришло около 4 тыс. человек. Более того, акцию завершили раньше намеченного времени. Но это не помешало заявить, что КПРФ сможет взять большинство в новом созыве городской думы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Зюганов и Павел Грудинин

Во время выступлений с трибуны коммунисты традиционно затронули темы социального неравенства, сравнив нынешнюю экономическую модель с «ордынским» игом. Последнее, на их взгляд, было гуманнее, чем олигархическая система, которая, отмечали они, сейчас укрепилась в России. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, обращаясь с трибуны, напомнил, что Золотая Орда собирала с русских земель десятую часть всех доходов, в то время как современный олигархат забирает себе львиную долю прибыли с продажи энергоресурсов и другого сырья, экспортируемого за рубеж.

Стандартными для коммунистов лозунгами можно отнести и политическую критику властей — весьма жёсткую, иногда грубую, однако не выходящую за определённые рамки. В чём-то требования КПРФ и несистемной оппозиции пересекались, например, коммунисты также потребовали отставки главы московской городской избирательной комиссии Валентина Горбунова.

О несанкционированных акциях протеста коммунисты отзывались осторожно. Со стороны казалось, что они не хотели, чтобы их причислили к условной «власти», но также боялись отпугнуть сторонников излишней лояльностью к либералам. Примером такого подхода стало заявление Зюганова во время общения с журналистами. Уже после митинга лидер КПРФ заявил, что полиция временами превышает свои служебные полномочия во время задержаний на несанкционированных акций. Но всё же главными виновниками этого являются организаторы и подстрекатели массовых беспорядков, которые подталкивают молодежь, а зачастую и несовершеннолетних граждан, к противоправным действиям, оставаясь при этом в стороне. Как итог — десятки простых людей являются обвиняемыми по уголовному делу о массовых беспорядках, в то время, как лидеры протеста и главные его зачинщики отделались административными взысканиями в виде непродолжительных арестов и штрафов.

Отметим, что сама акция завершилась почти на полчаса раньше запланированного времени. Причём покидать проспект Сахарова митингующие начали ещё до того, как организаторы заявили о завершении мероприятия.