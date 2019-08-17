Луганск, 17 августа, 2019, 21:30 — ИА Регнум. Территорию Луганской Народной Республики (ЛНР) в районе села Нижнее Лозовое обстреляли Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом, как передает «ЛуганскИнформЦентр», сообщил начальник пресс-службы управления оборонного ведомства республики Яков Осадчий.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ ведут огонь

«Вооруженные формирования Украины (ВФУ) продолжают вести провокационные обстрелы по позициям защитников республики, — рассказал он. — Так, … боевики 30 отдельной механизированной бригады ВФУ… подвергли обстрелу из вооружения БМП район населенного пункта Нижнее Лозовое».

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 16 августа ВСУ два раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию ЛНР.

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