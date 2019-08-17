Пермь, 17 августа, 2019, 21:41 — ИА Регнум. В Пермском крае в результате переувлажнения почвы и роста грибковых заболеваний растений по состоянию на середину августа погиб урожай на площади 13,4 тыс. га. Об этом 16 августа сообщается на официальном сайте губернатора и правительства Пермского края.

Жан-Франсуа Милле. Анжелюс (фрагмент)

Ситуация в сельско-хозяйственной отрасли региона комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС была признана чрезвычайной в связи с затяжными дождями на всей территории Пермского края.

Ранее в семи муниципальных образованиях региона был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с проливными дождями.

Губернатор Максим Решетников отметил, что признание режима ЧС регионального уровня освобождает всех сельхозпроизводителей от обязанности достижения целевых показателей по урожайности за 2019 год. Минсельхозу губернатором было дано поручение оказывать оперативную поддержку сельхозтоваропроизводителям в проведении мероприятий по снижению последствий переувлажнения почвы.

Напомним, на данный момент в Прикамье сельхозпроизводителям заготовлено около 60% кормов от годового плана, кроме этого имеется запас грубых и сочных кормов с 2018 года, которые также будут использованы в зимне-стойловый период 2019/20 года.