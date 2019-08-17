Тула, 17 августа, 2019, 20:13 — ИА Регнум. В Тульской области столкнулись два транспортных средства — междугородний автобус и легковой автомобиль. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по региону.

МЧС России по Тульской области ДТП в Тульской области

ДТП произошло в субботу, 17 августа, в Тепло-Огаревском районе. По последним данным, в результате происшествия погиб одни человек, еще одиннадцать получили травмы различной степени тяжести.

«Водитель автомобиля Kia Rio выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом», — сказал источник.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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