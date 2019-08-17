Львов, Украина, 17 августа, 2019, 19:50 — ИА Регнум. По факту крушения вертолёта Ми-2 во Львовской области Украины возбуждено уголовное дело по ст. 416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов или подготовки к ним, а также нарушение правил эксплуатации летательных аппаратов, что повлекло катастрофу или другие тяжкие последствия). Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

Вертолет Ми-2

«Следователи территориального управления ГБР … осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту падения военного вертолета на территории ВЧ А2595 в г. Броды», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 16 августа во Львовской области Украины потерпел крушение вертолёт Ми-2. ЧП произошло на аэродроме «Броды». В результате инцидента никто не пострадал.

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