Пермь, 17 августа, 2019, 19:04 — ИА Регнум. В рамках Дня пермского патриота 16 августа в Перми состоялся гала-концерт VII международного патриотического фестиваля «Автомат и гитара — Сила в братстве!», посвященный 30-летию вывода войск из Афганистана. Об этом 17 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.perm.ru В Перми прошел гала-концерт фестиваля «Автомат и гитара»

Традиционно, программные мероприятия фестиваля длятся в течение нескольких дней на различных городских площадках Пермского края. В гала-концерте в Перми приняли участие приглашенные артисты из России, а также Донецкой и Луганской Народных Республик, Белоруссии, Казахстана и Молдавии. В программе этого года также прошел гала-концерт детского фестиваля «Автомат и гитара — Юниор», специальным гостем которого стал финалист шоу «Ты Супер!» на телеканале НТВ Кирилл Есин из Губахи.

«Фестиваль затрагивает струны патриотической души. Нам нужна справедливая сильная страна, за что и сражались собравшиеся и приехавшие из различных городов России и ближнего зарубежья ветераны и исполнители. А для нашей либеральной Перми он — просто глоток свежего воздуха. Хотя патриотизм — это нормальное состояние нормального человека» , — отметил постоянный участник фестиваля секретарь Союза писателей России, председатель комитета «В защиту культурного наследия», поэт Игорь Тюленев.

Напомним, организаторами ежегодного фестиваля «Автомат и гитара — Сила в братстве!» являются пермские краевые общественные организации «Союз воинов-инвалидов Прикамья», «Российский Союз ветеранов Афганистана», «Боевое братство» и «Союз пограничников Прикамья». Мероприятие проходит при поддержке администрации губернатора Пермского края.