Деревня Вистино, Ленинградская область, 17 августа, 2019, 18:50 — ИА Регнум. В Кингисеппском районе Ленинградской области коренные народы региона сегодня, 17 августа, провели празднование в преддверии Яблочного Спаса, передает корреспондент ИА REGNUM. Также в этот день Русская Православная церковь отмечает Преображение Господне.

Празднование Яблочного спаса в Вистино

По случаю праздника в деревне Вистино, где издревле проживает народ ижора, развернулась Сойкинская ярмарка с дарами ижорской земли — яблоками, медом, вареньем, грибами, овощами. Также для гостей поселения была проведена театрально-концертная программа.

«Наш край представляет собой единое историческое целое при всем своем своеобразии и богатстве национальных и духовных культур. Сохранение самобытной культуры малых народов является приоритетным направлением политики правительства Ленинградской области», — заявил в официальной речи на праздновании Яблочного Спаса в Вистино заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Евгений Сиренький.

Празднование имеет для Вистинского поселения особое значение, так как именно здесь реализуется проект «Сойкинская святыня». Речь идет о создании религиозного и этнокультурного центра коренных народов Ленинградской области.

В рамках проекта предполагается создание духовного комплекса — восстановление храма святителя Николая Чудотворца на Сойкинской горе, образование скита Александро-Невской Лавры и культурно-исторического комплекса.

На сегодняшний момент на средства Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры закончено строительство деревянного храма-часовни во имя святого благоверного великого князя Александра Невского, братского корпуса, проведено водо‑ и газоснабжение, отремонтирована дорога, ведутся работы по восстановлению храма.

Ижора — древнейшее население северо-западных земель. Сегодня этот финно-угорский народ входит в перечень коренных малочисленных народов России — в 2010 году численность ижор составляла 266 человек. Современные представители ижор проживают в основном в Ломоносовском и Кингисеппском районах Ленинградской области. Столицей маленького ижорского мира можно назвать деревню Вистино на берегу Финского залива в 140 км от Петербурга.