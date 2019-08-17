Москва, 17 августа, 2019, 16:47 — ИА Регнум. Известный деятель шоу-бизнеса Николай Басков пообещал вновь спеть с Таисией Повалий. Об этом 17 августа он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

(сс) Dmitry1035 Николай Басков

«Все меняется, но наш творческий союз с Таисией Повалий останется навсегда в наших и ваших сердцах. И мы еще не раз споем на бис» , — подчеркнул Басков, не уточнив, когда его поклонникам стоит ждать указанного исполнения.

Напомним, Николай Басков получил известность как исполнитель эстрадных песен и оперных арий. Однако предпочтение отдал в пользу шоу-бизнеса.

За последнее время артист снялся в нескольких неоднозначных клипах, вызвавших разные оценки со стороны его поклонников, в частности речь идет о клипе на песню «Ибица».