Явлинский встал в одиночный пикет в Москве под памятником Высоцкому
Москва, 17 августа, 2019, 15:52 — ИА Регнум. Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский в эти минуты стоит в одиночном пикете в центре Москвы, передаёт 17 августа корреспондент ИА REGNUM.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Григорий Явлинский
Явлинский сменил своего однопартийца Сергея Митрохина, однако плакат взял другой.
«Соблюдайте нашу Конституцию!» — держал в руках Митрохин листок формата А4, обёрнутый в файл.
«Свободу Константину Котову», — потребовал Явлинский.
Оба политика находятся у памятника Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве проходят одиночные пикеты оппозиции. Задержаний и эксцессов пока не было, на улицах дежурят патрули полиции и Росгвардии.