Москва, 17 августа, 2019, 15:52 — ИА Регнум. Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский в эти минуты стоит в одиночном пикете в центре Москвы, передаёт 17 августа корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Григорий Явлинский

Явлинский сменил своего однопартийца Сергея Митрохина, однако плакат взял другой.

«Соблюдайте нашу Конституцию!» — держал в руках Митрохин листок формата А4, обёрнутый в файл.

«Свободу Константину Котову», — потребовал Явлинский.

Оба политика находятся у памятника Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве проходят одиночные пикеты оппозиции. Задержаний и эксцессов пока не было, на улицах дежурят патрули полиции и Росгвардии.