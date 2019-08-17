Москва, 17 августа, 2019, 14:48 — ИА Регнум. В центре Москвы правоохранительные органы усилили меры безопасности из-за возможных несогласованных акций внесистемной оппозиции. Об этом сегодня, 17 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

Напомним, что сегодня в Москве проходил только один согласованный митинг КПРФ на проспекте Сахарова.

Однако внесистемная оппозиция пыталась добиться согласования их акций в столице, но мэрия отказала. Звучали призывы всё равно выйти на бульвары Москвы для «протестных гуляний».