Москва, 17 августа, 2019, 14:45 — ИА Регнум. У памятника Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре в Москве проходят три одиночных пикета, передаёт 17 августа корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Одиночный пикет на Страстном бульваре

Они выступают в поддержку политзаключённых.

«Пока задержаний нет. Протестующих «гуляющих» тоже пока не видно», — описал ситуацию журналист.

Возле каждого из пикетчиков, по его словам, работают десятки журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа в центре Москвы дежурят патрули полиции и Росгвардии. По всей видимости, они ожидают незаконных акций оппозиции.

Ранее в Москве на проспекте Академика Сахарова завершилась согласованная акция КПРФ.