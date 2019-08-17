Тюмень, 17 августа, 2019, 14:10 — ИА Регнум. В Тюмени возбуждено второе уголовное дело против должностных лиц онкологического центра «Медицинский город». На этот раз им вменяют нецелевое расходование 18,4 млн рублей ТФОМС Тюменской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

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По версии следствия, растраты происходили в период с января 2015 года по апрель 2019 года. По факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 285.2 УК РФ («Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов в особо крупном размере»).

Как ранее сообщали в ТФОМС Тюменской области, в ходе ведомственной проверки выяснилось, что главный врач «Медицинского города» направлял тяжелобольных пациентов в стационар ООО «Моремед+» — четырехзвездочный отель «Море» на Салаирском тракте. Отмечается, что хотя у отеля была медицинская лицензия, по условиям договора из медпомощи пациентам здесь предлагался лишь уход медсестры, когда условия лицензии требуют наличие в таком центре современного оборудования и врачебного контроля.

Напомним, в конце июля 2019 года против главного экономиста и бухгалтера «Медицинского города» было возбуждено уголовное дело о хищении в онкологическом центре более 29 млн рублей. В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).