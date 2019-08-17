Прокуроры проверят законность преследования женщины за покупку лекарств
Москва, 17 августа, 2019, 14:07 — ИА Регнум. Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) проверит законность возбуждения уголовного дела по поводу покупки женщиной лекарств для своего ребенка из-за границы, об этом 17 августа сообщает ТАСС.
Елена Боголюбова пыталась купить ввезенные из-за рубежа сильные психотропные медикаменты, необходимые для лечения тяжелобольного ребенка, однако была задержана сотрудниками таможни.
По словам заместителя директора детского хосписа «Дом с маяком» Лидии Монаевой, в отношении женщины было заведено уголовное дело, данный факт вызвал возмущение среди общественности, что придало делу резонанс.
Напомним, ранее Федеральная таможенная служба возбудила уголовное дело по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС наркотических средств, психотропных веществ, из прекурсоров или аналогов». Мать больного ребенка в данном деле проходит как свидетель, а не как обвиняемая.