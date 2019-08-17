Москва, 17 августа, 2019, 14:04 — ИА Регнум. Протоиерей Всеволод Чаплин предложил народу принять участие в конституционной реформе, которая может пройти в России. Он выступил на митинге КПРФ 17 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Георгий Балаков ИА REGNUM Протоиерей Всеволод Чаплин на митинге КПРФ

«Сейчас будет проходить конституционная реформа. Нужно добиться того, чтобы она разрабатывалась не в кулуарах, а потом выбрасывалась наскоро на голосование. Надо добиваться того, чтобы глубинный народ и все политические, общественные силы и слои, в том числе мы с вами, могли начать народный процесс подготовки предложений будущей Конституции, мирным и законным путём. Почему у нас не наполнено конкретным смыслом понятие «социальное государство»? Как оно соотносится с расходами, получаемыми от нефти и газа, с расходами этих средств? Почему у нас воля народа ниже международно-правовых решений, принимаемых часто под диктовку наших многовековых недругов? Почему у нас иногда органы с непонятными полномочиями вмешиваются в жизнь людей и в их позицию?» — заявил служитель церкви.

Он считает, что России нужна смена несправедливой системы, которая была навязана извне и установилась в начале 90-х. Причём изменения должны коснуться самых разных сфер.

«Несправедливость нужно устранить из жизни народа. Нужно избежать тотального контроля цифрового над жизнью людей, он уже наступает. Когда-то это станет фактором давления на выбор людей, на их поведение, убеждения. Нам нужно добиться того, чтобы голос народа был услышан», — сказал Чаплин.