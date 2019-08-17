Москва, 17 августа, 2019, 13:50 — ИА Регнум. Патриотам России следует держаться вместе, заявил 17 августа протоиерей Всеволод Чаплин на митинге КПРФ в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Tempus Всеволод Чаплин

Он объяснил, почему пришёл на согласованный с властью митинг коммунистов.

«Настоящие патриоты России должны сегодня держаться вместе. Нам не нужно бездумно одобрять всё, что делает власть. Зачем что-то делать бездумно? Нам не нужно бездумно бегать по улицам непонятно ради чего, только для того, чтобы пошуметь. Нам нужно предлагать народу серьёзные пути перемен», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 17 августа прошёл митинг КПРФ. Мероприятие проводилось на проспекте Академика Сахарова.