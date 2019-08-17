Москва, 17 августа, 2019, 13:46 — ИА Регнум. Член Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал предложение министерства иностранных дел Польши об увеличении американских военных в стране, об этом 17 августа сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Политик отметил, что идея Варшавы не имеет смысла, так как Россия никогда не решала международные проблемы силовым способом.

«Зачем «сдерживать Россию», впустую расходуя материальные и людские ресурсы, создавая обстановку психоза у себя в стране?» , — задался вопросом Клинцевич.

Сенатор также отметил, что увеличение численности военных США в Польше создаст лишь дополнительную напряженность в Европейском Союзе, тем более, что Варшава действует весьма непредсказуемо и может, в том числе, позволить Вашингтону разместить на своей территории ракеты.

Напомним, ранее глава польского внешнеполитического ведомства Яцек Чапутович заявил о необходимости сдерживания России, для чего и предложил увеличить американский контингент в стране.