Самара, 4 марта, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Взрывотехники нашли и обезвредили ещё одно неразорвавшееся взрывное устройство на железной дороге в Самарской области. Об этом 4 марта в Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

ИА Регнум

«На месте подрыва железнодорожного моста через реку Чапаевку в Самарской области взрывотехниками было найдено и обезврежено ещё одно неразорвавшееся взрывное устройство», ― написал парламентарий.

Он добавил, что серьёзного урона инфраструктуре не нанесли, жертв и пострадавших нет. Хинштейн добавил, ответственность за диверсию взяла на себя украинская разведка.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв на железной дороге в Самарской области прогремел 4 марта. В результате повреждения получил мост в Чапаевске. По данным Telegram-канала «112», пострадали ограждения и металлоконструкции моста, само железнодорожное полотно уцелело. В региональном управлении ФСБ заявили, что никто из людей не пострадал.

Инцидент привёл к задержке движения поездов на Куйбышевской железной дороге на участке Звезда — Чапаевск. Пострадавший мост проходит над рекой Чапаевкой.

В оперативных службах заявили, что причиной повреждения железнодорожного моста стала детонация взрывного устройства.