Великий Новгород, 17 августа, 2019, 16:14 — ИА Регнум. Отец погибшей трёхмесячной девочки был заключён под стражу согласно решению Новгородского районного суда. Об этом 17 августа сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ по Новгородской области.

Vnovgorod.sledcom.ru Задержан отец погибшей 3-месячной девочки

Суд удовлетворил ходатайство следователя СК о заключении отца погибшего младенца под стражу. Мужчина обвиняется по статье о причинении тяжкого вреда здоровью малолетней. Санкции статьи предусматривают лишение свободы до десяти лет.

В ходе первоначальных проверочных действий следователями было установлено, что в семье погибшей девочки постоянно происходили ссоры, нередко с рукоприкладством в отношении малолетних детей.

Причины смерти ребёнка и причинную связь между телесными повреждениями и наступлением смерти ещё предстоит установить в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Кроме того, в рамках уголовного дела будут исследованы дополнительно обстоятельства гибели первого ребёнка в данной семье. Также будет дана уголовно-процессуальная оценка действиям, либо бездействию органов опеки, сопровождавших семью.

Судьбу третьего ребёнка, изъятого из семьи и помещённого органами опеки в больницу, предстоит решить компетентным органам. Как пояснила председатель комитета по опеке и попечительству администрации Великого Новгорода Елена Селина, скорее всего, после медицинского обследования, ребёнок будет до выяснения обстоятельств помещён во временную семью.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Нижнем Новгороде отца погибшей трёхмесячной девочки.